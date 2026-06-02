2 giugno Meloni | E’ una festa di riconoscenza e responsabilità

Il 2 giugno, la premier ha definito la festa come un momento di riconoscenza e responsabilità, sottolineando che il paese di oggi è frutto di sacrifici e scelte di chi ha preceduto. Ha ricordato che il progresso si basa su storie e gesti quotidiani di molte persone. La celebrazione si concentra sulla consapevolezza del passato e sulla responsabilità nel costruire il futuro.

“Io penso che questa sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l’ha costruito prima di noi, con grandi storie e con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando in via dei Fori Imperiali prima di raggiungere le tribune dove assisterà alla parata militare per la festa della Repubblica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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2 giugno Meloni: «È una festa di riconoscenza e responsabilità»

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