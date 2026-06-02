2 giugno Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto all' Altare della Patria
Il presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica. L’evento si è svolto il 2 giugno e ha coinvolto la cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona di fiori. Nessun intervento pubblico è stato previsto durante la commemorazione. La visita si è concentrata sulla cerimonia di omaggio al monumento dedicato ai caduti sconosciuti.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del’80esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato a Piazza Venezia, e deposto una corona d’alloro davanti al sacello del Milite Ignoto. Presenti alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Questo articolo 2 giugno, Mattarella rende omaggio... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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