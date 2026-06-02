2 giugno Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto all' Altare della Patria

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica. L’evento si è svolto il 2 giugno e ha coinvolto la cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona di fiori. Nessun intervento pubblico è stato previsto durante la commemorazione. La visita si è concentrata sulla cerimonia di omaggio al monumento dedicato ai caduti sconosciuti.