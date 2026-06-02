2 giugno Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto all' Altare della Patria

Da lapresse.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica. L’evento si è svolto il 2 giugno e ha coinvolto la cerimonia ufficiale con la deposizione di una corona di fiori. Nessun intervento pubblico è stato previsto durante la commemorazione. La visita si è concentrata sulla cerimonia di omaggio al monumento dedicato ai caduti sconosciuti.

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del’80esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato a Piazza Venezia, e deposto una corona d’alloro davanti al sacello del Milite Ignoto. Presenti alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Questo articolo 2 giugno, Mattarella rende omaggio... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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