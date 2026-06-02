Il 2 giugno 2026, in Italia, molti supermercati e negozi sono chiusi in occasione della Festa della Repubblica. Alcuni punti vendita potrebbero rimanere aperti, ma con orari ridotti rispetto al normale. Le decisioni variano a seconda della regione e dell’attività commerciale. Per chi deve fare acquisti, è consigliabile verificare gli orari specifici dei singoli esercizi prima di recarsi nei negozi.

Oggi, 2 giugno 2026, in Italia si festeggia la Festa della Repubblica, di cui tra l’altro quest’anno ricorre un importante anniversario, essendo trascorsi esattamente 80 anni. Nel 1946 i nostri concittadini scelsero per la Repubblica al posto della monarchia. Fu anche la prima volta in cui votarono anche le donne. Una giornata di festa nella quale sarà possibile trascorrere momenti in compagnia di amici e parenti. Per questo molti si chiedono se i negozi e i supermercati sono aperti oggi, 2 giugno 2026. Quest’anno questa importante festività cade di martedì. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - 2 giugno 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa della Repubblica. Info e orari

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Il 2 giugno 2026, molti supermercati, discount e centri commerciali restano aperti con orari speciali! Verifica sempre gli orari del tuo punto vendita prima di uscire: ogni catena e città può seguire regole diverse. Buona Festa della Repubblica! 2lnk.io/ZEmdK x.com

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