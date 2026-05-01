Il primo maggio 2026 cade di venerdì e in Italia molte attività commerciali adottano orari speciali o rimangono chiuse, in occasione della Festa dei lavoratori. Alcuni supermercati e negozi potrebbero rimanere aperti con orari ridotti, mentre altri optano per la chiusura totale. È consigliabile verificare in anticipo le aperture dei singoli esercizi, poiché le decisioni variano a seconda delle regioni e delle catene commerciali.

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 1 maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori? Si tratta di una festa molto sentita, per riconoscere l’importanza del lavoro e dei diritti ancora da acquisire. Quest’anno inoltre il 1 maggio capita di venerdì, ed è quindi per molti un’occasione per trascorrere qualche giorno fuori. Un giorno di festa in cui molti non lavorano e ne approfittano per una scampagnata fuori porta o per invitare a casa amici e parenti. Per questo vi starete chiedendo se oggi i supermercati e i negozi, o i centri commerciali e gli outlet, sono aperti o chiusi e che orari fanno.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - 1 maggio 2026: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia per la Festa dei lavoratori. Info e orari

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