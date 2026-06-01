Il tema della contraddizione tra l’artista e il mercato si manifesta quando le scelte creative si scontrano con le esigenze commerciali. In alcuni casi, le opere di autori noti vengono rifiutate o modificate per adattarsi alle richieste del mercato, creando tensioni tra integrità artistica e convenienza economica. Questo conflitto si verifica in modo concreto e diretto, al di fuori delle narrazioni o delle discussioni teoriche, e riguarda le dinamiche di distribuzione e vendita di contenuti culturali.

Roma, 1 giu – C’è un momento in cui la contraddizione smette di essere un tema narrativo e diventa un problema concreto. Per Michele Rech, in arte Zerocalcare, quel momento potrebbe essere arrivato con l’uscita di Due Spicci, la sua terza serie animata su Netflix, disponibile dal 27 maggio scorso. La serie — otto episodi, circa 400 collaboratori impiegati, tre milioni di euro di tax credit dal ministero della Cultura — ha come filo conduttore la denuncia della precarietà e dello sfruttamento del lavoro. Un tema che Zerocalcare conosce bene, o almeno così ha sempre lasciato intendere. Pochi giorni dopo il lancio, però, al sindacato Unita sono... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Zerocalcare, la contraddizione irrisolvibile: l’antagonista alla prova del mercato reale

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