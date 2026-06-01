Wembanyama è grande e gli Spurs sono i suo profeti

Con il rischio di passare per banale, l’immagine perfetta che cristallizza questi San Antonio Spurs è l’abbraccio al termine di una gara-7 vinta in casa dei campioni in carica: un cerchio di ragazzi stretti tra loro, sulle cui teste svetta Victor Wembanyama. È lui l’alfa di questa squadra - non a caso il primo canestro della partita è stato un suo fadeaway appoggiandosi al tabellone - ma non l’omega, come dimostrano le sei mortifere triple di Julian Champagnie su dieci tentativi ( siamo nel territorio degli Splash Brothers per un giocatore che era stato tagliato da Philadelphia ) o la prestazione di Dylan Harper, che di anni ne avrebbe venti, troppo pochi per quel ruolo, ma che in gara-7 ha giocato come se non facesse altro da tutta la vita. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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WEMBANYAMA MASSACRA THUNDER! Spurs saem na frente pelas Finais do Oeste - Melhores Momentos

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