Volley Maschile Serie B La Kerakoll è in finale playoff Ininfluente il ko con la Cremonese

Notizia in breve

La Kerakoll Sassuolo ha perso il quarto set contro la Cremonese, ma si è comunque qualificata per la finale dei playoff di Serie B maschile. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo cinque set combattuti (2522, 1925, 2523, 2325, 1517). I giocatori presenti in campo includevano Odorici, Ferrari, Andreoli e Sartoretti L.