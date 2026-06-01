Volley Maschile Serie B La Kerakoll è in finale playoff Ininfluente il ko con la Cremonese

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Kerakoll Sassuolo ha perso il quarto set contro la Cremonese, ma si è comunque qualificata per la finale dei playoff di Serie B maschile. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, dopo cinque set combattuti (2522, 1925, 2523, 2325, 1517). I giocatori presenti in campo includevano Odorici, Ferrari, Andreoli e Sartoretti L.

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kerakoll sassuolo 2 cremonese 3 (2522 1925 2523 2325 1517) KERAKOLL SASSUOLO: Odorici, Ferrari, Andreoli, Sartoretti L., Bombardi F., Giuriati, Accorsi (L1), Anceschi, Sartoretti E., Mantovani, Luppi, Ferrero, Soli (L2), Orlando; all.: Bombardi R. PALLAVOLO CREMONESE: Ferraguti, Lupi, Colella, Binaghi, Sanchez Angulo, Colangelo, Cereda (L1), Lottero, Codeluppi D., Pontoglio, Rossi (L2), D’Avossa, De Biase; all.: Codeluppi A.. Arbitri: Zamparini – Grasso Lucia. La Kerakol Sassuolo perde la gara di ritorno della semifinale per l’ultimo posto che vale la A3 della stagione 202627, ma grazie al netto successo per tre a zero di mercoledì scorso strappa il biglietto per la finalissima, in programma già mercoledì sera al Palapaganelli dove scenderà l’ambizioso Volley Veneto Bardolino già affrontato e battuto nella semifinale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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