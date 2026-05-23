È un weekend vietato ai deboli di cuore, quello che attende i tifosi modenesi di pallavolo, che potranno godersi due sfide delicatissime in due giorni: alle 18 al PalaPaganelli di Sassuolo la Kerakoll si gioca la A3 ospitando i piemontesi della Bp Termosanitari Ciriè, mentre domani alle 17.30 al PalaPanini le ragazze del Modena Volley lotteranno per la B1 ricevendo le toscane del Pontassieve. In entrambi i casi saranno partite difficilissime perché alle due modenesi non basterò vincere 3-0 o 3-1, ma dovranno vincere anche l’eventuale golden set, qualora riuscissero a concretizzare la vittoria netta. Zero margine di manovra quindi, per entrambe le formazioni, anche se la Kerakoll ha dalla sua la possibilità di riprovarci in una eventuale successiva sfida conto la formazione che emergerà dai playoff delle seconde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley Maschile Serie B. La Kerakoll in campo per la A3. Contro Ciriè serve il riscatto

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KERAKOLL SASSUOLO VS PALLAVOLO CREMONESE SERIE BM 21-2-26

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