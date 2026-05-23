Volley Maschile Serie B La Kerakoll in campo per la A3 Contro Ciriè serve il riscatto
Nel fine settimana, la squadra modenese di pallavolo maschile in Serie B affronta due partite importanti. Oggi alle 18 al PalaPaganelli di Sassuolo, gioca contro i piemontesi della Bp Termosanitari Ciriè, con l’obiettivo di ottenere un riscatto. Domani alle 17, si svolgerà un’altra sfida, anche questa cruciale per il campionato. Le due partite si inseriscono in un periodo di grande pressione per la squadra, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.
È un weekend vietato ai deboli di cuore, quello che attende i tifosi modenesi di pallavolo, che potranno godersi due sfide delicatissime in due giorni: alle 18 al PalaPaganelli di Sassuolo la Kerakoll si gioca la A3 ospitando i piemontesi della Bp Termosanitari Ciriè, mentre domani alle 17.30 al PalaPanini le ragazze del Modena Volley lotteranno per la B1 ricevendo le toscane del Pontassieve. In entrambi i casi saranno partite difficilissime perché alle due modenesi non basterò vincere 3-0 o 3-1, ma dovranno vincere anche l’eventuale golden set, qualora riuscissero a concretizzare la vittoria netta. Zero margine di manovra quindi, per entrambe le formazioni, anche se la Kerakoll ha dalla sua la possibilità di riprovarci in una eventuale successiva sfida conto la formazione che emergerà dai playoff delle seconde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
KERAKOLL SASSUOLO VS PALLAVOLO CREMONESE SERIE BM 21-2-26
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