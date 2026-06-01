Volley femminile - Serie C | finale play-off ACopLat ko nel primo round contro Cascina

Nella finale del primo turno dei play-off di serie C femminile, l’ACopLat Porcari ha perso contro Cascina al tie-break dopo una partita che è durata oltre due ore e mezza. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra ospite in casa, segnando un risultato negativo per la formazione locale. Questa sconfitta rappresenta il primo round della serie finale, con la squadra di casa che ora dovrà cercare di recuperare nella partita di ritorno.

Il penultimo atto stagione dell’ ACopLat Porcari è l’ennesima battaglia da oltre due ore e mezza che si conclude con la vittoria del Cascina in casa al tie-break, in gara uno di finale bis play-off. Il risultato lascia apertissimo ancora il discorso promozione in serie "B2" che si deciderà sabato prossimo, sul parquet amico di Porcari. La partita si è svolta con livelli di impegno fisico e pressione mentale rari in questa categoria, tra due delle migliori squadre che si sono viste nella stagione; il tutto esaltato da un fattore moltiplicativo legato all’importanza della partita e dal tifo dei padroni di casa. Ma Partiamo dal commento del tecnico delle porcaresi, Riccardo Grassini (foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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