La Juventus sta cercando un nuovo centravanti, con il coinvolgimento di diversi club, tra cui la Roma. La squadra bianconera ha affrontato questa stagione con difficoltà in attacco, evidenziando la necessità di rinforzi in quella posizione. Tra i nomi più discussi ci sono Vlahovic e Osimhen, ma ancora non ci sono annunci ufficiali o accordi definitivi. La ricerca continua senza svelare ancora il nome scelto.

È partita la caccia grossa al nuovo centravanti, Juve e Roma coinvolte Il problema del centravanti è stato senza dubbio il tallone d’Achille della Juventus in questa stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League è passata anche per la penuria di gol realizzati dagli attaccanti, resa ancora più evidente dall’infortunio di Dusan Vlahovic, assente dai campi per quasi quattro mesi. (Ansa Foto e AI foto) – calciomercato.it Proprio il futuro dell’attaccante serbo è al centro di un valzer delle punte potenzialmente esplosivo. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il numero nove bianconero non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo contrattuale e sulla scrivania dei suoi nuovi agenti sono arrivate già diverse proposte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Vlahovic, Osimhen e non solo: il valzer delle punte coinvolge la Juve

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Sì ma qui la vera domanda è: preferisci Osimhen alla Juve o Scarlett a casa tua? Risposta: Vlahovic alla fine non è malaccio. x.com

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