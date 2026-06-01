Vlahovic a zero c' è un club italiano che prova a beffare la Juve

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un club italiano ha presentato un'offerta per il trasferimento a parametro zero di un attaccante, che sta per lasciare la sua attuale squadra. La trattativa si sta sviluppando in queste ore, con il club che ha fatto un tentativo per evitare la partenza gratuita. La Juventus, che era interessata, si trova ora a confrontarsi con questa nuova proposta. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

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Dusan sta per diventare l'uomo del mercato italiano e internazionale perché è arrivato alla scadenza del suo contratto con i bianconeri Può diventare l'uomo dell'estate, perché sul mercato liberi a costo zero non ci sono altri attaccanti forti come lui. Dusan Vlahovic, come è noto, è arrivato alla scadenza del suo contratto con la Juve e adesso aspetta l'offerta migliore non solo dal punto di vista economico ma anche sportivo. E c'è un club che più di altri può sorprendere la Signora. Scopriamo le quote Vlahovic al Milan entro l'1 settembre 2026. Vlahovic, dunque, è un uomo libero sul mercato, visto che il suo contratto con la Juve è in scadenza il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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