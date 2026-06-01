Violenza a scuola Latini Lega annuncia indagine conoscitiva sulle fragilità giovanili dopo il caso di Trapani
Una deputata della Lega ha annunciato un’indagine conoscitiva sulle fragilità giovanili in seguito a un episodio di violenza verificatosi in Sicilia. La parlamentare, vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, ha sottolineato la necessità di approfondire la situazione riguardante la sicurezza nelle scuole. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sul benessere e la tutela degli studenti nelle aule scolastiche.
L’episodio registrato in Sicilia solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza nelle aule. A lanciare l’allarme in una nota è la deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. Tutto nasce da un grave fatto di cronaca, che ha visto un alunno armato scagliarsi contro un insegnante. La parlamentare esordisce inquadrando subito la vicenda: “Nella provincia di Trapani uno studente 11enne tenta di accoltellare un suo docente in diretta Telegram.” Il fatto che un giovanissimo varchi il cancello dell’edificio con simili intenzioni impone una riflessione seria sugli strumenti di prevenzione a scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Scuola: Latini (Lega): “Calendarizzare subito nostra PdL su divieto social network a minori 15 anni”La deputata della Lega ha annunciato che presenterà una proposta di legge per vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni.
Caso Hudson: indagine sulle scommesse dopo 895.000 dollari persiUn’indagine è in corso su un caso di scommesse che ha portato a una perdita di circa 895.
Argomenti più discussi: LEGA * CAMERA: SCUOLA, LATINI (LEGA): ESCALATION CRESCENTE VIOLENZE DA PARTE STUDENTI, PRESTO INDAGINE CONOSCITIVA SU DISAGIO GIOVANI; Savona, piace la scuola di latino nonostante i social: La lingua degli antichi Romani fa furore all’estero.
Giovedì 29 maggio alle 20.30, al cinema Porto Astra di Padova, prima proiezione di Il rumore delle immagini: un cortometraggio sulla violenza di genere realizzato da 35 studentesse e studenti di quattro scuole padovane — Engim, Enaip, Calvi e Valle — co facebook
Violenza a scuola, l’esperta: Servono educazione affettiva e metal detector per gestire il disagioFanpage.it ha intervistato la pedagogista Giovanna Pini, presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop, per parlare di violenza tra i giovani dopo l’omicidio nella scuola La Spezia: ... fanpage.it
Risse e attacchi a scuola, coinvolto un giovane su due. L’escalation dal lockdownRoma, 17 gennaio 2026 – Un ragazzo per bene non va in giro col coltello in tasca. Ne è sicuro il vicepremier Matteo Salvini, ma i casi, sempre più frequenti negli ultimi anni, di violenza tra i ... quotidiano.net