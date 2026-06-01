Violenza a scuola Latini Lega annuncia indagine conoscitiva sulle fragilità giovanili dopo il caso di Trapani

Notizia in breve

Una deputata della Lega ha annunciato un’indagine conoscitiva sulle fragilità giovanili in seguito a un episodio di violenza verificatosi in Sicilia. La parlamentare, vicepresidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, ha sottolineato la necessità di approfondire la situazione riguardante la sicurezza nelle scuole. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sul benessere e la tutela degli studenti nelle aule scolastiche.