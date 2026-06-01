vieste accoglie il kickboxing internazionale

Notizia in breve

Il 20 giugno, Vieste ospiterà un evento di kickboxing internazionale, con un incontro tra Italia e Polonia nel circuito K1. L’evento è organizzato da Federkombat e dalla Federazione Polacca di Kickboxing. La competizione si svolgerà nel centro della città e vedrà atleti di entrambe le nazionalità sfidarsi sul ring. La manifestazione coinvolge diverse delegazioni e prevede anche incontri preliminari e sessioni di allenamento aperte al pubblico.