Vieste accoglie il Kickboxing Internazionale
Il 20 giugno, Vieste ospiterà un evento di kickboxing internazionale, con un incontro tra Italia e Polonia nel circuito K1. L’evento è organizzato da Federkombat e dalla Federazione Polacca di Kickboxing. La competizione si svolgerà nel centro della città e vedrà atleti di entrambe le nazionalità sfidarsi sul ring. La manifestazione coinvolge diverse delegazioni e prevede anche incontri preliminari e sessioni di allenamento aperte al pubblico.
Il 20 giugno Vieste sarà teatro di un grande evento sportivo internazionale: l’incontro Italian – Polinia nell’ambito del circuito K1 kickboxing, organizzato in collaborazione con Federkombat e la Federazione Polacca di Kickboxing. Otto incontri di K1 professionistico animeranno la nostra città, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, dell’Assessore allo Sport Gaetano Desimio e del Presidente della Federazione. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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