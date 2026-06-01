Via vai da un appartamento | trovate dosi già pronte di hashish marijuana e cocaina

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Tor San Lorenzo durante un controllo dei carabinieri. Nell’appartamento visitato, sono state trovate dosi già pronte di hashish, marijuana e cocaina. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato portato in custodia. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

E' stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Un 34enne è finito in manette, a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea, nel corso di un servizio dei carabinieri finalizzato al contrasto dell'attività di spaccio.I militari dell'Arma sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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