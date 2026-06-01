Verso il ballottaggio | Losi-Boscagli libertà da Fumagalli e Colombo

In vista del ballottaggio del 7-8 giugno, sono state definite le alleanze in corsa per la carica di sindaco a Lecco. La competizione vede sfidarsi i candidati Losi e Boscagli, mentre alcuni candidati, come Fumagalli e Colombo, si sono ritirati, scegliendo di non sostenere nessuno dei due finalisti. La situazione attuale rappresenta un quadro chiaro delle forze politiche coinvolte e delle scelte fatte in vista del secondo turno elettorale.

È stato completato il panorama delle possibili alleanze in vista del ballottaggio del 7-8 giugno che decreterà il nuovo (o confermato) sindaco di Lecco. Solo Francesca Losi, candidata del Partito Popolare del Nord, ha deciso di sostenere apertamente Filippo Boscagli – e con lei il fondatore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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