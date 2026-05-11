Dopo la pioggia scatta l' allerta arancione per vento forte

Dopo le piogge, è stata diramata un'allerta arancione per vento forte nelle zone del Lecchese. Secondo le previsioni meteorologiche, nelle prossime ore le precipitazioni si interromperanno e il tempo diventerà più stabile, ma sarà accompagnato da venti intensi che interessano la regione. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti, che raccomandano attenzione alle criticità legate al vento.

Dopo la pioggia, sul Lecchese ecco il vento forte. Come da previsioni meteo, nelle prossime ore è in arrivo un brusco cambiamento: fine delle precipitazioni e ritorno a condizioni più stabili, ma spazzate da un gran vento. A questo proposito Regione Lombardia ha emesso un'allerta di colore.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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