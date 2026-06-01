Venti studentesse della University of Oklahoma hanno partecipato a una lezione presso la Casa di Riposo “Fossombroni” ad Arezzo. L’attività si è svolta il 1° giugno 2026, coinvolgendo giovani provenienti dagli Stati Uniti in un programma di scambio o formazione. La visita ha previsto un incontro con gli ospiti della struttura, senza ulteriori dettagli su contenuti o obiettivi specifici.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Venti studentesse della University of Oklahoma a lezione alla Casa di Riposo “Fossombroni”. Lo storico istituto cittadino, noto come Casa Pia, ha accolto la visita di una classe del corso di infermieristica dell’università statunitense per una mattinata di confronto dedicata all’approfondimento del modello, dell’organizzazione e dei servizi di una Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani. L’incontro con i dirigenti, con il personale e con gli ospiti ha rappresentato un’importante occasione di scambio culturale e formativo, permettendo di toccare con mano l’approccio all’assistenza sociosanitaria, l’attenzione alla persona e il valore relazionale nella cura e nel benessere degli ospiti della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Venti studentesse della University of Oklahoma a lezione alla Casa Pia

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