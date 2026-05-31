La lezione più importante che vi lasciamo non sarà scritta alla lavagna Lettera a studenti e studentesse

Una lettera rivolta agli studenti di quinta, inviata da un insegnante, invita i ragazzi a non urlare per essere ascoltati e a non cercare di mettersi al centro per dimostrare il proprio valore. La comunicazione si rivolge direttamente a loro, sottolineando che la lezione più importante non sarà scritta sui banchi, ma attraverso comportamenti e atteggiamenti.

Inviata da Alessia Rivelli – Ragazzi, ragazze di 5a B, non vi chiediamo di urlare per farvi sentire. Non vi chiediamo di mettervi al centro per valere. Vi chiediamo di esserci. Con la vostra presenza. Senza rumore, senza fretta. La lezione più importante che vi lasciamo non sarà scritta alla lavagna. Sarà quella che vivete ogni giorno: impegno, sacrificio, rispetto, fiducia, responsabilità. E alla base di tutto: amore, felicità, stare bene insieme. Perché educare è questo, il grande concetto di umanità. Scegliere di restare. Scegliere di fidarvi. Scegliere di ascoltare davvero. Ed io, noi come gruppo di educatori, docenti, pedagogista, abbiamo educato voi così, perché un giorno, da grandi, vi ricordiate il brivido sottopelle di quando qualcuno per primo ha creduto in voi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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