Nel 1972, il cantautore è stato aggredito da due uomini nei camerini, uno dei quali armato di pistola. Lo hanno portato sul palco e poi sottoposto a un processo popolare da parte del pubblico. La vicenda è tornata al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni recenti dell’artista, che hanno suscitato discussioni. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze legali o sulle motivazioni degli aggressori.

Continua il dibattito sulle parole di Francesco De Gregori che hanno destato scalpore: “Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra perché tutto ciò tutto che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Un proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente”. In molti hanno contestato le sue parole e la memoria corre improvvisamente al 2 aprile 1976, quando un episodio scosse l’artista. “Vennero a prendermi nei camerini in dieci, uno aveva una pistola, e mi fecero tornare sul palco, dove venni sottoposto a una sorta di processo popolare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vennero a prendermi nei camerini, uno aveva una pistola. Mi fecero tornare sul palco, dove venni sottoposto a un processo popolare”: Francesco De Gregori e l’aggressione del 1972

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