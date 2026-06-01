Velletri Musei Civici Il programma degli eventi previsti per i prossimi giorni

Da cronachecittadine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Musei Civici di Velletri hanno annunciato il calendario degli eventi in programma nei prossimi giorni. La serie di iniziative comprende mostre, visite guidate e attività culturali aperte al pubblico. Le date e i dettagli specifici degli eventi sono disponibili sul sito ufficiale dei musei e presso le sedi di riferimento. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale e promuovere l’offerta culturale del territorio.

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