I biglietti per il concerto di Vasco Rossi allo Stadio del Conero di Ancona sono stati acquistati a prezzi raddoppiati rispetto alla tariffa originale. In particolare, i biglietti per il settore prato sono stati rivenduti a tre volte il costo iniziale, alimentando una crescente preoccupazione tra i fan. La vendita dei biglietti per le date del 23 e 24 giugno ha attirato molta attenzione, con i prezzi che continuano a salire.

Ancona, 1 giugno 2026 – Ad Ancona sale la febbre per la doppia data del 23 e 24 giugno, quando allo Stadio del Conero andrà in scena il Vasco Live Tour 2026, che ha debuttato ieri a Rimini. E con questo caldo la febbre non fa bene ai nervi. Per accaparrarsi un posto sotto il palco, in effetti, si è scatenato un assalto ai biglietti paragonabile a quelli per una finale di campionato calcistico. Bagarini di ultima generazione. L’odore di fanatismo, fra l’altro, ha già scatenato gli sciacalli del web. I canali ufficiali sono andati sold out in un attimo, lasciando a bocca asciutta migliaia di anconetani e marchigiani. Così, sui social e sulle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, sciacalli dei biglietti per il concerto di Ancona: prato a tre volte tanto

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