Valnure maxi blitz antidroga | arrestato un 28enne sequestrati droga e oltre 2.400 euro

Venerdì 29 maggio, i carabinieri di Pontenure hanno condotto un'operazione antidroga nella Valnure, sotto la direzione della procura di Piacenza. Durante l'intervento, è stato arrestato un uomo di 28 anni e sono stati sequestrati droga e oltre 2.400 euro in contanti. L'operazione ha coinvolto diverse unità delle forze dell'ordine, che hanno eseguito perquisizioni e controlli nel territorio.

Nella mattinata di venerdì 29 maggio, i carabinieri della stazione di Pontenure hanno eseguito un'operazione antidroga nel territorio della Valnure, coordinata dalla procura della Repubblica di Piacenza. L'intervento ha portato all'arresto di un 28enne residente nella zona di Cassano di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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