Durante un blitz antidroga nel Sannio, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne e sequestrato oltre 7.000 euro in contanti, cocaina e marijuana. La perquisizione ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e munizioni.

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e il costante monitoraggio dei fenomeni di spaccio nelle aree urbane continuano a produrre risultati significativi nella lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Nell’ambito di una mirata strategia di contrasto coordinata dal Comando Compagnia Carabinieri di Benevento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno portato a termine un’ulteriore operazione che ha condotto all’arresto di un giovane del posto. Nella tarda mattinata di ieri, a conclusione di una complessa e meticolosa attività investigativa, i Carabinieri del N.O.R. hanno fatto scattare un blitz d’iniziativa presso l’abitazione di un 23enne residente nel capoluogo sannita. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Blitz antidroga nel Sannio, arrestato 23enne: sequestrati droga, contanti e munizioni

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