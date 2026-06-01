Valerio Chiricozzi e Cristian Trabalzi ai due studenti del Rousseau il premio Vetus urbs

Notizia in breve

Due studenti del liceo J.J. Rousseau di Viterbo hanno ricevuto il premio Vetus urbs, dedicato a Cesare Iacoponi, scrittore e poeta locale. La cerimonia si è svolta in memoria del poeta e scrittore viterbese. I premi sono stati assegnati a Valerio Chiricozzi e Cristian Trabalzi, riconosciuti per i loro lavori letterari. La premiazione si è tenuta alla presenza di rappresentanti del premio e della scuola.