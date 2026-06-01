Valerio Chiricozzi e Cristian Trabalzi ai due studenti del Rousseau il premio Vetus urbs
Due studenti del liceo J.J. Rousseau di Viterbo hanno ricevuto il premio Vetus urbs, dedicato a Cesare Iacoponi, scrittore e poeta locale. La cerimonia si è svolta in memoria del poeta e scrittore viterbese. I premi sono stati assegnati a Valerio Chiricozzi e Cristian Trabalzi, riconosciuti per i loro lavori letterari. La premiazione si è tenuta alla presenza di rappresentanti del premio e della scuola.
Due ragazzi del liceo J.J. Rousseau di Viterbo premiati al premio letterario Vetus urbs, in memoria di Cesare Iacoponi, scrittore e poeta viterbese.A Valerio Chiricozzi e Cristian Trabalzi 800 euro per l'elaborato di educazione civica dal tema “Regole, rispetto e responsabilità, le basi di una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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