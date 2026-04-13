TheFork | tra recensioni e passaparola ecco come gli italiani scelgono il ristorante
In Italia, con oltre 300 mila imprese di ristorazione attive, i clienti devono affrontare un processo complesso per decidere dove mangiare fuori. Le recensioni online e il passaparola rappresentano strumenti fondamentali nelle scelte dei consumatori, che si affidano a queste fonti per orientarsi tra le numerose opzioni disponibili. La vasta offerta culinaria e le informazioni disponibili sul web contribuiscono a rendere più articolata la decisione di uscire a mangiare.
(Adnkronos) – In un panorama caratterizzato da un’offerta culinaria sempre più ampia (con oltre 300 mila imprese di ristorazione attive in Italia, secondo l’ultimo rapporto Fipe) e da una grande quantità di informazioni disponibili online, scegliere dove uscire a mangiare è un processo articolato. La rete rappresenta oggi una vetrina fondamentale per i ristoranti, ma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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