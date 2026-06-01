Uspp denuncia nuovamente i problemi del carcere delle Novate
Il sindacato Uspp ha nuovamente denunciato problemi nel carcere delle Novate, evidenziando una situazione di grave degrado e sovraffollamento. La denuncia si basa su condizioni di carcerazione considerate insostenibili, con spazi ristretti e carenze strutturali. La situazione già nota da tempo non sarebbe stata risolta e continua a destare preoccupazione tra le organizzazioni di rappresentanza.
Un altro atto d'accusa del sindacato Uspp, che denuncia - nuovamente – una situazione di grave degrado e sovraffollamento all'interno del carcere di Piacenza. La denuncia arriva da parte del Segretario Regionale Uspp Gennaro Narducci, che «punta il dito contro l'amministrazione penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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