Uspp denuncia nuovamente i problemi del carcere delle Novate

Notizia in breve

Il sindacato Uspp ha nuovamente denunciato problemi nel carcere delle Novate, evidenziando una situazione di grave degrado e sovraffollamento. La denuncia si basa su condizioni di carcerazione considerate insostenibili, con spazi ristretti e carenze strutturali. La situazione già nota da tempo non sarebbe stata risolta e continua a destare preoccupazione tra le organizzazioni di rappresentanza.