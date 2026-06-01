La puntata di oggi di Uomini e Donne non viene trasmessa su Canale 5. Lo show di Maria De Filippi si è concluso con l’ultima puntata andata in onda venerdì 29 maggio, che ha segnato la fine della stagione televisiva 20252026.

Uomini e Donne oggi, lunedì 1° giugno 2026, non va in onda su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi si è fermato dopo la puntata di venerdì 29 maggio, che ha segnato la chiusura della stagione televisiva 20252026. Per i telespettatori inizia quindi la consueta pausa estiva del programma, in attesa del ritorno nel palinsesto autunnale. Al posto di Uomini e Donne, Canale 5 modifica il pomeriggio con una programmazione speciale per il ponte del 1° giugno. Secondo le anticipazioni sul palinsesto, nella fascia pomeridiana trovano spazio film romantici e successivamente la nuova serie turca Racconto di una notte. Uomini e donne non va in onda oggi, 1 giugno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne oggi non va in onda: perché salta la puntata del 1 giugno 2026, il motivo

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Uomini e Donne oggi non va in onda: perché salta la puntata del 1 giugno 2026, il motivoUomini e Donne oggi, lunedì 1° giugno 2026, non va in onda su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi si è fermato. superguidatv.it

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