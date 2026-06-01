Uomini e Donne Ciro ed Elisa | grande passo di lui e decisione sulla convivenza

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno valutando di vivere insieme, segnando un passo importante nella loro relazione. La coppia, nota ai fan di Uomini e Donne, ha annunciato di aver deciso di affrontare questa fase, senza specificare dettagli sulla data o le modalità. La notizia ha suscitato l'interesse dei seguaci, che seguono con attenzione gli sviluppi della storia tra i due. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito alle tempistiche o alle condizioni della convivenza.

I fans di Uomini e Donne continuano a seguire da vicino la storia tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. Nelle ultime ore, una diretta social con Daria Restaino ha svelato nuovi dettagli sulla loro relazione, tra incontri familiari e decisioni importanti per il futuro. Scopriamo nel dettaglio le ultime novità sul loro rapporto dopo la scelta. Rosanna e Alessio si sono lasciati? Le parole di Rosanna dopo U&D Uomini e Donne news: Ciro Solimeno a Catania da Elisa. Secondo quanto riportato da Daria Restaino, Ciro Solimeno si trova a Catania insieme a Elisa Leonardi e resterà lì fino a mercoledì. Dopo tornerà a Roma, ma i due hanno già programmato di rivedersi nel fine settimana. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La decisione di Ciro

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