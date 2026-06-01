Una splendida gazza bianca incanta i passanti | l' avvistamento a Salerno

Una gazza bianca è stata avvistata ieri mattina vicino a Piazza della Concordia a Salerno, attirando l’attenzione di passanti e curiosi.

Un incontro insolito e affascinante ha catturato l’attenzione di cittadini e curiosi nella mattinata di ieri nei pressi di Piazza della Concordia. A segnalare l’evento è stata una nostra lettrice che, passeggiando sul lungomare, ha notato una meravigliosa gazza bianca posata sugli scogli a pochi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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