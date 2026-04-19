A Gaza, molte persone affrontano condizioni di grave mancanza di cibo, mentre alcuni gruppi organizzano eventi festivi. Nel frattempo, una flottiglia di imbarcazioni ha lasciato Barcellona e si sta dirigendo verso la Sicilia, da dove continuerà il suo viaggio verso Gaza. Le imbarcazioni sono state oggetto di attenzione da parte di un comitato di palestinesi, che ha preso posizione contro la spedizione.

La Flotilla che ha preso il largo da Barcellona nelle prossime ore si ritroverà in Sicilia da cui poi partirà di nuovo verso Gaza. E qui verrà di nuovo bloccata da Israele, i suoi attivisti verranno arrestati, rimpatriati e le navi sequestrate. Un copione già visto, nulla di nuovo, che conoscono bene anche gli attivisti, che però continuano con questa sfida per tenere accesi i riflettori su di loro, piuttosto che su Gaza. E non è una critica che viene avanzata dall’Occidente capitalista e guerrafondaio, oltre che sionista, come dicono loro. Ma è la critica che fanno anche i gruppi palestinesi ai flotillanti, più occupati a far festa che a pensare ai palestinesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "A Gaza si fa la fame, ma loro fanno festa". Comitato di palestinesi all'attacco della Flotilla

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