Una borsa di studio per ricordare Mirella Sala Adriano

Mercoledì 3 giugno al Politecnico delle Arti di Bergamo si svolgeranno le audizioni per una borsa di studio dedicata a Mirella Sala Adriano. L'evento è aperto ai candidati che desiderano partecipare e si svolgerà in quella sede. La giornata prevede una serie di prove e colloqui per selezionare il beneficiario della borsa, istituita in memoria della figura ricordata.

Bergamo. Si terranno mercoledì 3 giugno al Politecnico delle Arti di Bergamo le audizioni per l’assegnazione della borsa di studio istituita dalla famiglia Sala Adriano per ricordare la figura di Mirella Sala Adriano, appassionata di musica, corista e protagonista per molti anni della vita culturale del territorio bergamasco. La borsa di studio, del valore di 2.500 euro, interamente finanziata dalla famiglia Sala Adriano e corrispondente al valore massimo di una retta annuale del Politecnico delle Arti, è destinata a uno studente o una studentessa regolarmente iscritti a una delle classi di canto dell’Istituto, con l’obiettivo di sostenerne il percorso formativo e artistico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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