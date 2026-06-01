Un triestino e un friulano nell' Olimpo del cinema grazie al loro lavoro

Oltre alla friulana Tucker, che distribuirà in Italia “All of a Sudden” (noto anche con il titolo francese “Soudain”), diretto dal regista premio Oscar Ryusuke Hamaguchi, che ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile, c'è stato ancora un po' di Friuli Venezia Giulia al Festival. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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