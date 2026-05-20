Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 20 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che è tornato il sereno tra Leo e Cristina e lei per compiacerlo farà cose di cui potrebbe pentirsene, il ragazzo esercita un grande potere manipolatorio su di lei. Alberto non riuscirà a smettere di pensare ad Anna, dopo il loro litigio lei non gli ha più risposto ma lui non si arrenderà. Il Palladini, infatti, proverà ancora a chiamarla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 20 maggio 2026: Alberto prova ancora a chiamare Anna, Ferri vuole che Michele…

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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