Un piano di sviluppo per essere più green

Da quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Conserve Italia ha presentato un piano di sviluppo che punta a rendere più sostenibile la propria attività, con un focus sul miglioramento ambientale. L'azienda, con cinquant’anni di storia, intende adottare strategie per ridurre l’impatto ecologico e promuovere pratiche più sostenibili nel settore. Il piano prevede investimenti in tecnologie e processi più ecocompatibili, senza specificare dettagli sui tempi o sui fondi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CINQUANT’ANNI di storia e uno sguardo rivolto con decisione al futuro. Conserve Italia ha scelto lo stabilimento di Pomposa, uno dei più importanti poli europei per la trasformazione del pomodoro, per presentare la conclusione del piano investimenti 2023-2026 e dare ufficialmente il via alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del gruppo, avvenuta il 24 maggio 1976. Lo stabilimento di Pomposa è diventato smart factory. Qui si sono concentrati alcuni degli interventi più rilevanti degli ultimi anni: evaporatori di ultima generazione per la lavorazione del pomodoro, un sistema intralogistico automatizzato con navette autoguidate, l’ampliamento del magazzino automatico fino a 120mila posti pallet e nuove aree dedicate alla conservazione di legumi e semilavorati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

un piano di sviluppo per essere pi249 green
© Quotidiano.net - Un piano di sviluppo per essere più green
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Forum QualEnergia: focus su C.E.R., ETS2 e Case Green

Video Forum QualEnergia: focus su C.E.R., ETS2 e Case Green

Notizie e thread social correlati

Abruzzo al bivio: tra transizione green e sfide di sviluppo territorialeL’Abruzzo si trova di fronte a un momento cruciale, con questioni legate alla transizione verso l’energia verde e alle difficoltà di sviluppo...

Nocera Superiore al Green Med Expo: "Il nostro modello di sviluppo sostenibile"Nocera Superiore prenderà parte al Green Med Expo & Symposium, evento dedicato all'economia circolare e alla transizione ecologica organizzato da...

Temi più discussi: Piombino: dal Mimit 285 milioni a Contratto di sviluppo Metinvest per progetto acciaieria green; Università Kore e CGIL, patto anti spopolamento con un piano per il rilancio dello sviluppo; Piemonte e Valle d’Aosta laboratorio per lo sviluppo dell’economia sociale; Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Pavia.

un piano di sviluppoUn piano di sviluppo per essere più greenCINQUANT’ANNI di storia e uno sguardo rivolto con decisione al futuro. Conserve Italia ha scelto lo stabilimento di Pomposa, ... msn.com

Fiumicino, il 73% dei cittadini è favorevole al piano di sviluppo dello scalo e quarta pistaOccupazione, crescita economica e modernizzazione le principali opportunità riconosciute dai residenti ad Aeroporti Roma ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web