Un piano di sviluppo per essere più green

Conserve Italia ha presentato un piano di sviluppo che punta a rendere più sostenibile la propria attività, con un focus sul miglioramento ambientale. L'azienda, con cinquant’anni di storia, intende adottare strategie per ridurre l’impatto ecologico e promuovere pratiche più sostenibili nel settore. Il piano prevede investimenti in tecnologie e processi più ecocompatibili, senza specificare dettagli sui tempi o sui fondi coinvolti.

CINQUANT’ANNI di storia e uno sguardo rivolto con decisione al futuro. Conserve Italia ha scelto lo stabilimento di Pomposa, uno dei più importanti poli europei per la trasformazione del pomodoro, per presentare la conclusione del piano investimenti 2023-2026 e dare ufficialmente il via alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del gruppo, avvenuta il 24 maggio 1976. Lo stabilimento di Pomposa è diventato smart factory. Qui si sono concentrati alcuni degli interventi più rilevanti degli ultimi anni: evaporatori di ultima generazione per la lavorazione del pomodoro, un sistema intralogistico automatizzato con navette autoguidate, l’ampliamento del magazzino automatico fino a 120mila posti pallet e nuove aree dedicate alla conservazione di legumi e semilavorati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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