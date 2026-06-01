Un parco al posto dell' ex Decoindustria | lavori ultimati a tempi record

Notizia in breve

L’ex-Decoindustria è stata trasformata in un parco pubblico, con lavori completati in tempi rapidi grazie a un finanziamento del PNRR. L’area è ora accessibile per passeggiate, pic-nic e eventi, offrendo uno spazio sicuro e aperto ai cittadini. L’intervento ha portato alla riqualificazione di un’area industriale dismessa, ora riqualificata come spazio verde pubblico. La riqualificazione si è conclusa in breve tempo rispetto alle previsioni iniziali.