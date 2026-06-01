Un parco al posto dell' ex Decoindustria | lavori ultimati a tempi record
L’ex-Decoindustria è stata trasformata in un parco pubblico, con lavori completati in tempi rapidi grazie a un finanziamento del PNRR. L’area è ora accessibile per passeggiate, pic-nic e eventi, offrendo uno spazio sicuro e aperto ai cittadini. L’intervento ha portato alla riqualificazione di un’area industriale dismessa, ora riqualificata come spazio verde pubblico. La riqualificazione si è conclusa in breve tempo rispetto alle previsioni iniziali.
Con l’ultimo investimento che il Comune di Cascina è riuscito ad avere con il PNRR, viene restituita alla città l’area dell’ex-Decoindustria: un parco che potrà esser vissuto in piena sicurezza per passeggiate, pic-nic e feste. Un investimento di 3 milioni e 950mila euro che in tempi record è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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