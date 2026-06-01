Un omaggio alla nascita della Repubblica | lezione speciale per gli studenti del Morgagni con Maurizio Viroli
Gli studenti del Morgagni hanno partecipato a una lezione speciale con Maurizio Viroli per commemorare l’ottantesimo anniversario del referendum che portò alla proclamazione della Repubblica Italiana. L’evento è stato organizzato dall’Associazione nazionale insigniti, in occasione delle celebrazioni per il voto che portò alla creazione dell’Assemblea costituente e alla redazione della Costituzione. La giornata ha previsto interventi e approfondimenti sulla storia della Repubblica e sul processo costituente.
Per celebrare adeguatamente l'ottantesimo anniversario del Referendum che portò alla proclamazione della Repubblica Italiana e delle elezioni che consentirono la formazione dell'Assemblea costituente per la redazione della Costituzione del nostro Paese, l'Associazione nazionale insigniti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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