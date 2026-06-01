Un omaggio alla nascita della Repubblica | lezione speciale per gli studenti del Morgagni con Maurizio Viroli

Notizia in breve

Gli studenti del Morgagni hanno partecipato a una lezione speciale con Maurizio Viroli per commemorare l’ottantesimo anniversario del referendum che portò alla proclamazione della Repubblica Italiana. L’evento è stato organizzato dall’Associazione nazionale insigniti, in occasione delle celebrazioni per il voto che portò alla creazione dell’Assemblea costituente e alla redazione della Costituzione. La giornata ha previsto interventi e approfondimenti sulla storia della Repubblica e sul processo costituente.