Un nuovo inizio è la nuova serie tv di Megan Montaner. Sbarcata a fine maggio sui teleschermi di Canale 5, la fiction con la nota attrice spagnola ha totalizzato 2 milioni di telespettatori. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un cambio di programmazione. In particolare, Un nuovo inizio raddoppierà la propria messa in onda martedì 2 giugno sui teleschermi di Canale 5. Medisaset ha deciso di trasmettere la replica della prima puntata a partire dalle ore 14:10. La storia di Maria e Manuel prenderà il posto di Forbidden fruit, che resterà ferma in occasione della Festa della Repubblica. Dalle 22:00, invece, verrà trasmessa la seconda puntata della fiction con Megan Montaner dove sono attesi diversi colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un nuovo inizio con Megan Montaner cambia programmazione: la mossa a sorpresa di Canale 5

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Un Nuovo Inizio sbarca su Canale 5: La Nuova Fiction Con Megan Montaner!

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