Un annullo filatelico per i neo diciottenni
È stato emesso un annullo filatelico speciale dedicato ai neo diciottenni. L'iniziativa celebra anche gli 80 anni della Repubblica. L'annullo è stato creato per accompagnare i giovani nel loro ingresso nella vita adulta, associandoli alle celebrazioni nazionali.
Un annullo filatelico speciale per celebrare gli 80 anni della Repubblica e accompagnare i giovani nel loro ingresso nella vita adulta. È l’iniziativa pensata dal Comune di Concorezzo, in collaborazione con Poste Italiane, per celebrare appieno la Festa della Repubblica. Domani, durante la tradizionale cerimonia in Villa Zoja, i diciottenni riceveranno infatti una copia della Costituzione italiana e la bandiera tricolore. Quest’anno, però, la giornata sarà arricchita da un momento unico: sulla prima pagina della prima legge dello Stato verrà apposto il timbro realizzato per celebrare la ricorrenza. Sopra, la scritta “Il Comune incontra i diciottenni – Festa della Repubblica 1946-2026“ e lo stemma cittadino, il bollo sarà utilizzato durante questa iniziativa e sarà un ricordo per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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