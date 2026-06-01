un annullo filatelico per i neo diciottenni

Un annullo filatelico speciale per celebrare gli 80 anni della Repubblica e accompagnare i giovani nel loro ingresso nella vita adulta. È l’iniziativa pensata dal Comune di Concorezzo, in collaborazione con Poste Italiane, per celebrare appieno la Festa della Repubblica. Domani, durante la tradizionale cerimonia in Villa Zoja, i diciottenni riceveranno infatti una copia della Costituzione italiana e la bandiera tricolore. Quest’anno, però, la giornata sarà arricchita da un momento unico: sulla prima pagina della prima legge dello Stato verrà apposto il timbro realizzato per celebrare la ricorrenza. Sopra, la scritta “Il Comune incontra i diciottenni – Festa della Repubblica 1946-2026“ e lo stemma cittadino, il bollo sarà utilizzato durante questa iniziativa e sarà un ricordo per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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