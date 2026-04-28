Svelata targa dedicata a Nicola Romeo ed effettuato annullo filatelico

Oggi si celebra il 150° anniversario della nascita di Nicola Romeo, ingegnere originario di Sant’Antimo e fondatore dell’Alfa Romeo. In questa occasione è stata inaugurata una targa commemorativa e sono stati effettuati un annullo filatelico e altre iniziative ufficiali. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e appassionati, con l’obiettivo di ricordare la figura di Romeo e il suo contributo nel settore automobilistico.

È il giorno dedicato a Nicola Romeo, ingegnere santantimese e fondatore dell’Alfa Romeo, nel 150° anniversario della sua nascita. Nella cittadina a nord di Napoli è stata svelata una targa commemorativa proprio al civico di via Libertà dove Romeo visse. Un nome illustre che da Sant’Antimo è riuscito a realizzare molto più di un sogno, arrivando a scrivere la storia. Un esempio per le nuove generazioni: studenti e studentesse sono stati parte attiva dell’iniziativa. Al termine della celebrazione è stato effettuato l’annullo filatelico presso l’Istituto Comprensivo Romeo-Cammisa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Svelata targa dedicata a Nicola Romeo ed effettuato annullo filatelico Svelata targa dedicata a Nicola Romeo ed effettuato annullo filatelico Notizie correlate Poste Italiane a Pomarance per l'annullo filatelico dedicato a Cristoforo Roncalli, il 'Pomarancio'Achille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Nella giornata... Sant’Agata, annullo filatelico per il 900° del rientro in Patria delle reliquieNel giorno della solennità di Sant’Agata, il 5 febbraio, nel palazzo degli elefanti si è tenuta la presentazione ufficiale dell’annullo filatelico...