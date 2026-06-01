Ultimo appuntamento con Puliamo Ponte prima dell' estate
Domenica 14 giugno si svolge l’ultimo appuntamento di “Puliamo Ponte” prima dell’estate. L’iniziativa coinvolge cittadini e famiglie in un’operazione di pulizia del territorio, promossa dal comune e dalle associazioni locali. L’obiettivo è rendere più pulito il quartiere e rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti. La giornata prevede attività di raccolta rifiuti lungo le strade e nelle aree pubbliche della zona.
Un territorio più pulito, una comunità più unita e tanti piccoli cittadini protagonisti. Domenica 14 giugno torna “Puliamo Ponte”, l’iniziativa promossa dal comune di Ponte San Nicolò insieme alle associazioni del territorio per sensibilizzare cittadini e famiglie al rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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