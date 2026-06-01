Ultimo appuntamento con Puliamo Ponte prima dell' estate

Notizia in breve

Domenica 14 giugno si svolge l’ultimo appuntamento di “Puliamo Ponte” prima dell’estate. L’iniziativa coinvolge cittadini e famiglie in un’operazione di pulizia del territorio, promossa dal comune e dalle associazioni locali. L’obiettivo è rendere più pulito il quartiere e rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti. La giornata prevede attività di raccolta rifiuti lungo le strade e nelle aree pubbliche della zona.