Appuntamento con Puliamo Oleggio | pulizie per il territorio
Domenica 12 aprile alle 9.30, in piazzale Aldo Moro di fronte alla scuola Rodari, si svolgerà un nuovo evento di
Nuovo appuntamento con "Puliamo Oleggio". Domenica 12 aprile, dalle ore 9.30 in piazzale Aldo Moro (di fronte alla scuola Rodari), ritorna la giornata dedicata alla pulizia del territorio, organizzata dal 2009 in città. Strade, aiuole, parchi e giardini saranno i principali indiziati per la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
"Pulizie di primavera", l'appuntamento che dà nuova vita a 1,3 tonnellate di materiali tessiliDurante l'evento i capi non più utilizzabili sono stati raccolti per il riciclo, mentre quelli in buono stato sono stati messi a disposizione in uno...
Teatro: a Oleggio arriva Filippo Nigro con "Il presidente"Venerdì 27 febbraio, alle 21, sul palco del Teatro Civico di Oleggio arriva Filippo Nigro con lo spettacolo "Il presidente".