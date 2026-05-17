UK Starmer verso le dimissioni | il Labour in crisi dopo il crollo alle amministrative
Secondo il Daily Mail, il leader del Partito Laburista nel Regno Unito starebbe pensando di dimettersi da sindaco di Londra, dopo la pesante sconfitta elettorale del 7 maggio. La sconfitta alle amministrative ha portato a un calo di consensi per il partito, che sta affrontando difficoltà interne. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si parla di possibili cambiamenti nella leadership in vista di prossime elezioni o riforme politiche. La situazione politica nel paese si sta facendo sempre più complessa.
Secondo il Daily Mail, il premier britannico Keir Starmer starebbe valutando l’addio a Downing Street dopo la pesante sconfitta elettorale del 7 maggio. Avanza Reform UK di Nigel Farage A quasi un anno dal trionfo elettorale che aveva riportato il Partito laburista al governo del Regno Unito, la leadership diKeir Starmerappare oggi più fragile che mai. Secondoindiscrezioni pubblicate dal quotidiano britannico Daily Mail,il premier starebbevalutando seriamente l’ipotesi di rassegnare le dimissionidopo la pesantissima sconfitta subita dal Labour alle elezioni amministrative locali del 7 maggio. Le fonti citate dal giornale parlano di un clima ormai insopportabile all’interno dell’esecutivo britannico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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