UK Starmer verso le dimissioni | il Labour in crisi dopo il crollo alle amministrative

Secondo il Daily Mail, il leader del Partito Laburista nel Regno Unito starebbe pensando di dimettersi da sindaco di Londra, dopo la pesante sconfitta elettorale del 7 maggio. La sconfitta alle amministrative ha portato a un calo di consensi per il partito, che sta affrontando difficoltà interne. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si parla di possibili cambiamenti nella leadership in vista di prossime elezioni o riforme politiche. La situazione politica nel paese si sta facendo sempre più complessa.

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