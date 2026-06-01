Ucraina Zelenskyy | Ho le prove di bimbi ucraini rapiti da Mosca e costretti a combattere

Da lapresse.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ucraino ha affermato di avere prove che indicano il rapimento di bambini ucraini da parte della Russia, che sarebbero stati costretti ad addestrarsi per combattere contro altri civili ucraini. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista esclusiva. Non sono stati forniti dettagli sui metodi o sui numeri specifici dei bambini coinvolti. La dichiarazione riguarda un presunto coinvolgimento russo in azioni di rapimento e addestramento forzato.

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato in un’intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un’accusa che, secondo la Corte penale internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. Questa è la prima volta che Zelenskyy formula pubblicamente tale accusa, che va oltre le prove documentate di un programma statale russo di deportazione di bambini ucraini in campi di rieducazione o “russificazione”. “Quando questi bambini crescono, li mandano sul campo di battaglia”, ha affermato Zelenskyy. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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