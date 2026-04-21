Quaranta investigatori provenienti da 18 paesi, tra cui l’Italia, si sono riuniti all’Aia, in Olanda, per rintracciare 45 bambini ucraini trasferiti con la forza in Russia. Tra questi, alcuni sono stati costretti a combattere o rinchiusi in ospedali psichiatrici. La ricerca si concentra sul recupero di minori deportati, con un focus particolare su quelli coinvolti in situazioni di abusi o manipolazioni.

Quaranta investigatori provenienti da 18 Paesi, tra cui l’Italia, si sono riuniti all’Aia, in Olanda, per rintracciare 45 bambini ucraini trasferiti con la forza. Europol, in collaborazione con i Paesi Bassi, ha ospitato un’operazione coordinata per identificare e rintracciare i minori trasferiti o deportati con la forza nei territori occupati dell’Ucraina, della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia. – Notizie.com In totale, sono state raccolte informazioni su 45 minori, che sono state condivise con le autorità ucraine per supportare le indagini in corso.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici: caccia “digitale” a 45 piccoli deportati in Russia

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