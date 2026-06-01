Tumori nei bambini 300 esperti da tutto il mondo si confrontano al Porto Antico
Dal 4 al 6 giugno, circa 300 esperti provenienti da tutto il mondo si riuniranno al Porto Antico di Genova per il quinto International Symposium on Late Complications after Childhood Cancer. L'evento è il più importante a livello internazionale dedicato alla ricerca sulle complicanze a lungo termine nei bambini sopravvissuti a tumori pediatrici. Durante i tre giorni di incontri, si discuteranno studi e risultati relativi alle problematiche che possono insorgere in età adulta dopo il trattamento dei tumori infantili.
Dal 4 al 6 giugno prossimi circa 300 esperti di tumori pediatrici provenienti da ogni parte del mondo si riuniranno a Genova per il quinto International Symposium on Late Complications after Childhood Cancer, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ricerca sulle complicanze a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Genova, al Porto Antico 300 esperti sui tumori pediatrici e le complicanze a lungo termineGenova ospita dal 4 al 6 giugno un congresso internazionale sui tumori pediatrici al Porto Antico: 300 esperti a confronto sulle complicanze. ligurianotizie.it
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