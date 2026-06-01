Tumori nei bambini 300 esperti da tutto il mondo si confrontano al Porto Antico

Da genovatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 4 al 6 giugno, circa 300 esperti provenienti da tutto il mondo si riuniranno al Porto Antico di Genova per il quinto International Symposium on Late Complications after Childhood Cancer. L'evento è il più importante a livello internazionale dedicato alla ricerca sulle complicanze a lungo termine nei bambini sopravvissuti a tumori pediatrici. Durante i tre giorni di incontri, si discuteranno studi e risultati relativi alle problematiche che possono insorgere in età adulta dopo il trattamento dei tumori infantili.

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Dal 4 al 6 giugno prossimi circa 300 esperti di tumori pediatrici provenienti da ogni parte del mondo si riuniranno a Genova per il quinto International Symposium on Late Complications after Childhood Cancer, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ricerca sulle complicanze a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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