Una nuova cura per il tumore al pancreas utilizza compresse di daraxonrasib, una molecola che ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza dei pazienti. I dati clinici indicano che il farmaco agisce su specifiche mutazioni genetiche, migliorando le possibilità di trattamento. La terapia, somministrata in forma orale, rappresenta un passo avanti rispetto alle opzioni tradizionali. La sperimentazione continua con l’obiettivo di confermare i risultati e valutare eventuali effetti collaterali.

Lo studio clinico presentato all’Asco 2026 segna una svolta storica nel contrasto al tumore al pancreas tramite l’impiego di daraxonrasib. Una terapia in compresse promette di ridefinire gli standard di cura internazionali, offrendo una reale speranza di sopravvivenza e una migliore qualità della vita ai pazienti colpiti da questa grave patologia. Lo studio Rasolute e la svolta sul tumore al pancreas Come agisce daraxonrasib Il futuro della cura del tumore al pancreas Lo studio Rasolute e la svolta sul tumore al pancreas Il tumore del pancreas rappresenta ancora oggi una delle neoplasie più aggressive e difficili da curare, registrando ogni anno circa 15mila decessi solo in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tumore al pancreas, la nuova cura con compresse di daraxonrasib dà speranza: come funziona la molecola

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Tumore al pancreas, ecco il nuovo farmaco approvato dall'Aifa (ma solo per alcuni pazienti)

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