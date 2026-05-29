A poche ore dal lancio ufficiale di Ferrari Luce, la prima vettura elettrica del marchio, le conversazioni sui social media hanno superato i 48 milioni di visualizzazioni. Tuttavia, il sentiment generale rimane negativo, con molti utenti che esprimono critiche e dubbi sul nuovo modello. La discussione online si concentra sulla reazione del pubblico e sulla percezione del veicolo nel contesto dell'ingresso di Ferrari nel settore elettrico.

(Adnkronos) - A poche ore dal lancio ufficiale della prima Ferrari elettrica, "Ferrari Luce", la conversazione social attorno al nuovo modello ha già raggiunto volumi significativi. Secondo quanto riferito all'Adnkronos da Comscore, società internazionale di misurazione e analisi dei media digitali, nelle prime 48 ore sono stati pubblicati oltre 1.100 contenuti da profili business presenti nel database della società, capaci di generare complessivamente più di 48 milioni di video views. Il dato conferma l'impatto mediatico di un modello destinato, fin dall'inizio, a dividere pubblico e appassionati: da un lato l'attesa per l'ingresso del Cavallino nell'era dell'elettrico, dall'altro le perplessità di chi continua a identificare Ferrari con il suono, la meccanica e l'immaginario tradizionale del motore termico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ferrari Luce elettrizza anche i social: oltre 48 mln di visualizzazioni in poche ore (ma sentiment negativo)

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Temi più discussi: Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello elettrizza ben poco mercati e fan; Ferrari Luce elettrizza anche i social: oltre 48 mln di visualizzazioni in poche ore (ma sentiment negativo); Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello (da mezzo milione) non elettrizza troppo i social; Da Carlo Calenda a Luca Cordero di Montezemolo: tutti tamponano la nuova Ferrari Luce.

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