Trump e l’ossessione per il Papa Lo schiaffo di Chicago dopo l’enciclica

Un uomo ha dato uno schiaffo a un sacerdote durante una cerimonia pubblica a Chicago. L’episodio è avvenuto subito dopo la diffusione di un’enciclica papale. La polizia ha fermato l’autore dell’aggressione, che ora è sotto indagine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La chiesa ha condannato l’atto, mentre le autorità stanno valutando eventuali accuse penali. La scena è stata ripresa da diverse telecamere presenti sul posto.

Roma, 1 giugno 2026 – La situazione, ormai, è molto grave ma non è seria. Coma diceva il Poeta latino, “ Risum teneatis, amici ”. Cerchiamo di far in modo che diventi meno grave e più seria. Quando il 30 maggio Donald Trump scrive su Truth Social che “qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l’ Iran non può avere un’arma nucleare ”, e accompagna il messaggio rilanciando le foto dell’incontro tra Leone XIV e il sindaco democratico Brandon Johnson, compie sotto la patina del social un gesto antichissimo: peccato solo che non lo sappia. Oltre la polemica politica, s’intravede qui il vecchio gioco del riflesso del potere temporale che pretende di “richiamare all’ordine” quello spirituale senza aver ben capito di che cosa si stia trattando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump se niega a disculparse con el papa León XIV

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