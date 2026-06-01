Truffa dello specchietto sulla Superstrada Cassino-Formia | 69enne raggirata e derubata
Mentre attraversava la regionale 630, una donna di 69 anni è stata avvicinata da un'auto che ha simulato un urto contro lo specchietto laterale. Dopo aver fermato l’auto, l’autista ha insistito per controllare il danno e ha convinto la donna a consegnargli denaro come risarcimento. La vittima ha consegnato una somma di denaro prima di capire di essere stata truffata. La polizia indaga sull’accaduto.
Una donna di 69 anni è rimasta vittima della cosiddetta "truffa dello specchietto" mentre percorreva la Strada Regionale 630 nel territorio di San Giorgio a Liri.Secondo quanto denunciato dalla vittima, l'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 13 della superstrada, in direzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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