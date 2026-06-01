Truffa dello specchietto sulla Superstrada Cassino-Formia | 69enne raggirata e derubata
Una donna di 69 anni è stata derubata sulla Strada Regionale 630, nel territorio di San Giorgio a Liri, durante un episodio di truffa dello specchietto. La vittima ha fermato l’auto dopo essere stata avvicinata da un uomo che le ha indicato danni allo specchietto. Mentre controllava, il truffatore le ha sottratto il portafoglio. La donna ha poi segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.
Una donna di 69 anni è rimasta vittima della cosiddetta "truffa dello specchietto" mentre percorreva la Strada Regionale 630 nel territorio di San Giorgio a Liri.Secondo quanto denunciato dalla vittima, l'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 13 della superstrada, in direzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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