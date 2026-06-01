Truffa dello specchietto sulla Superstrada Cassino-Formia | 69enne raggirata e derubata

Notizia in breve

Una donna di 69 anni è stata derubata sulla Strada Regionale 630, nel territorio di San Giorgio a Liri, durante un episodio di truffa dello specchietto. La vittima ha fermato l’auto dopo essere stata avvicinata da un uomo che le ha indicato danni allo specchietto. Mentre controllava, il truffatore le ha sottratto il portafoglio. La donna ha poi segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.